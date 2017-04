SAYING THE UNSPEAKABLE IN MUSEUMS

Am 20. und 21. Mai 2017 nimmt der TANK 203.3040.AT im Rahmen des Museumsfrühlings Niederösterreich am Internationalen Museumstag teil, der heuer unter dem Mottosteht.Egal, in welcher kulturellen Umgebung welcher Common Sense gerade Mode ist, Künstler*innen können sich vor Aufforderungen, genau diesen in ihrer Arbeit zu transportieren, kaum retten. Die Feinde der Freiheit der Kunst finden sich dabei in ausnahmslos allen Lagern des politischen Spektrums. Die regelmäßige Betonung dieser Freiheit der Kunst – mottogetreu mit Mut zur Verantwortung – unter Bevorzugung des radikal-eigenständig Innovativen ist Basis des transdisziplinären Ausstellungsprogramms im TANK 203.3040.AT.

In diesem Sinn gehen wir der neueren Medien-Kunstgeschichte an die Substanz und zeigen an beiden Tagen bei freiem Eintritt in der TANKSTELLE 203.3040.AT Videokunst aus der vordigitalen Zeit.Block 1Echo der Vergangenheit – österreichische interdisziplinäre Kunst von 1968 bis 199042 Künstler – 58 Videoarbeiten – musikalisch aus der Zeit begleitetVideoprogramm nonstop20.05.2017 + 21.05.201715:00–20:00Im TANK 203.3040.AT zeigen GRAF+ZYXElektronisches Environment mit Video, Musik, Objekten und BildernTANK 203.3040.ATSchubertstrasse 203 · 3040 Neulengbach