Alle auf die Plätze, fertig, los!

10.05.2017, 09:31 Uhr

Am Samstag gingen die motivierten Teilnehmer des Altlengbacher Hobby-Laufs an den Start.

ALTLENGBACH (ame). Im Frühjahr werden in Österreich die Laufschuhe geschnürt. So auch am vergangenen Wochenende beim Freizeit- und Kulturzentrum in Altlengbach. Zwar ohne ORF-Liveübertragung, aber mit vielen motivierten Läufern jeden Alters und einem großen Publikum. Die BEZIRKSBLÄTTER nutzten diese Gelegenheit und wollten von den motivierten Sportlern wissen, womit sie sich neben dem Laufen sonst noch fit halten. Bei Familiegehen Papaund Sohngerne miteinander Tennis spielen. Töchterchenzieht es in die Lüfte, sie klettert gerne und ist eine begeisterte Trampolinspringerin.

Wie fit bleiben?

und, die beide einen Pokal mit nach Hause nehmen konnten, gehen am liebsten laufen undhält sich außerdem mit Leichtathletik fit. Die Damen im Hausund, sind ebenfalls sehr sportlich unterwegs. Ob nun beim Laufen, Radfahren oder Turnen, alles wird mit Begeisterung gemacht. Auchtrifft man regelmäßig beim Laufen, aber auch auf der Skipiste oder im Kanu an. Familiewar dieses Jahr ebenfalls wieder mit von der Partie - sie gehen am liebsten miteinander bergsteigen.findet man ebenfalls auf den Wanderwegen und Walkingstrecken. Zeitlich bedingt leider noch nicht so oft wie sie gerne möchte, aber die Zeit wird kommen.