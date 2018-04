Dramatiker Ibsen begeistert Maria Anzbach

18.04.2018, 08:09 Uhr

Die Schaustellerei Maria Anzbach präsentierte den Ibsen-Klassiker "Nora" erstmals im Gemeindezentrum.

MARIA ANZBACH (ame). Dass sich die intensiven Proben definitiv gelohnt haben, davon konnten sich die Besucher der aktuellen Produktion bereits am Donnerstag bei der Premiere überzeugen. In diesem Jahr gab das Ensemble der Schaustellerei Maria Anzbach das weltberühmte Stück "Nora oder Ein Puppenheim" von Henrik Ibsen in vier ausverkauften Vorstellungen zum Besten. Die Bezirksblätter waren wie immer neugierig und fragten das theateraffine Publikum, welches Stück man ihrer Meinung nach einmal im Leben gesehen haben sollte.mag eigentlich jedes Theatergenre, daher fällt eine Entscheidung schwer., die eigens für die Vorstellung eine lange Anfahrt in Kauf genommen hatte, empfiehlt "Der nackte Wahnsinn" von. Auchschätzt das Theater, aber ihre wahre Leidenschaft gilt der Oper – aber auch hier fällt eine Auswahl schwer, doch Tosca und Carmen sollte jeder einmal gehört oder besser gesagt erlebt haben. Fürist die Entscheidung einfach, denn jedes Stück, in dem der Papa mitspielt ist sehenswert. Familiekann die aktuelle "Nora", aber auch jede andere Inszenierung vonnur weiterempfehlen. Und GGRfreut sich als eine passionierte Theatergängerin sehr über die künstlerische Vielfalt, die es im Theaterbereich in Maria Anzbach gibt.