Herbstwanderung zur Kukubauerhütte

14.10.2017, 18:47 Uhr

Am 12. Oktober 2017 unternahm eine Gruppe von Wanderfreunden des Pensionistenverbandes Altlengbach|Innermanzing eine kleine Herbstwanderung.

Von Michelbach führte der Weg auf die 781 m Seehöhe gelegene Kukubauerhütte und die Wanderer genossen das herrliche Herbstwetter in wunderschöner, farbenfroher Natur.Zum gemeinsamen Mittagessen traf man sich in gemütlicher Runde mit den per PKW Angereisten in der urigen Hütte.Tipp: In unmittelbarer Nähe liegt die Niederösterreichische Volkssternwarte "Antares", in der man von März bis November bei fachkundigen Führungen interessante Himmelserscheinungen beobachten kann.Erwin WillingerPVÖ-OG Altlengbach|Innermanzing