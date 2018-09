Jubiläumsfahrt der Senioren an den Gardasee

16.09.2018, 00:20 Uhr

vom 09.09.-13.09. 49 Mitglieder an den wunderschönen Gardasee. Mit 370km² Italiens größter See. Nach einer Frühstücksrast am Mondsee und einem guten Mittagessen inInnsbruck ging es über den Brenner und Südtirol nach ROVERETO, wo wir den berühmtenTrentiner Grappa verkosten konnten und bei einer Führung durch die Destillerie Marzadroviel Interessantes über die Herstellung erfuhren. Danach ging es durch viele Tunnel inunser Hotel nach LIMONE SUL GARDA am Westufer des Sees. Ursprünglich ein Fischerdorf,heute ein moderner Touristenort mit vielen Hotels. Die nächsten Tagen ging es dann nachPESCHIERA, Provinz Verona, wo wir einen typischen Wochenmarkt besuchten und weiterin das romantische SIRMIONE, wo uns Reiseleiter Luca durch das malerische Städtchenführte auch zur Villa von Maria Callas, die über Sirmione sagte es sei "die schönste Halbinselder Welt". Abends ging es per Schiff zurück nach Limone. In VERONA empfing uns wieder Luca und führte uns durch die mittelalterliche Stadt und auch zum berühmten Balkon derJulia aus Shakespeares Drama Romeo und Julia. Beeindruckend natürlich auch die ARENA VON VERONA, früher Schauplatz von Gladiatorenkämpfen, finden hier nun Opernaufführungen und Konzerte statt. In der Weinbauregion VALPOLICELLO nahmen wir auf einem gemütlichen Weingut an einer Weinverkostung teil und ließen uns den guten Imbiss schmecken. Natürlich ging so mancher Karton Wein dann auch mit auf die Reise!RIVA DEL GARDA, auch Perle des Gardasee genannt und GARDA, mit der traumhaftenUferpromenade besuchten wir, ehe es zur Wallfahrerstätte MADONNA DELLA CORONAmit der an einen Felsen gebauten Basilika. Der Weg dahin führt über einen Kreuzwegmit lebensgroßen Figuren vorbei. Am Tag unserer Heimfahrt besichtigten wir in ROVERETOnoch die große Friedensglocke MARIA DOLENS (leidende Maria). Aus den Kanonen der imErsten Weltkrieg beteiligten Staaten in Trient gegossen, läutet sie allabendlich als Mahnunggegen die Kriege.Über die Brenner Bundesstraße, Ellmau und das Kleine Deutsche Eck ging es dann Richtung Heimat. Gemütliche Kaffeepausen mit vielen leckeren Mehlspeisen, von den fleißigen Damen mitgebracht und natürlich auch so manches Verdauungsschnapserl wurden stets genossen. Vielen Dank dem tollen Team, unserem Fahrer Daniel und an Alle für ihreDisziplin, Pünktlichkeit und gute Laune, die diese schönen Tage prägten!