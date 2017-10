Stössing feierte seine Ernte und die Eigenständigkeit

04.10.2017, 17:37 Uhr

in Beisein zahlreicher Ehren- und Festgäste gesegnet wurde. Anschliessend wurde von der Gemeinde Stössing in einem Festakt „30 Jahre eigenständige Gemeinde und 20 Jahre Gemeindewappen“ gefeiert. Die Ehren- und Festgäste wurden am Dorfplatz von Bürgermeisterbegrüßt, der Rückblick wurde vonvorgetragen. Es gab Grußworte von Bezirkshauptmann, die Festansprache hielt Landesrätinin Vertretung von Landeshauptfraugehalten. Auch einige Bürgermeister aus den Nachbargemeinden hatten sich eingefunden.