Unterwegs mit demSeniorenbund Altlengbach

01.05.2018, 19:45 Uhr

Pfarrkirche, einem ehemaligen Franziskanerkloster besichtigten wir im Gerichtsgebäude dieGefängniszelle Egon Schieles ehe es über den Egon Schiele Platz zum historischen ALTENRATHAUS ging. Abschließend ging es in den Kriegerpark mit der Evangelischen Kirchen undden Grabstätten der Neulengbacher Linie der von und zu Liechtensteins.Anschließend fuhren wir nach Schloss Walpersdorf. Im Renaissanceschloss mit der romantischen Kapelle bestaunten wir dann im Home-Store der Firma Lederleitner aufzwei Etagen in unvorstellbarer Vielfalt die neuesten Wohn- und Einrichtungstrends.Beim Heurigen Kattner in Reichersdorf gab es dann bei einer guten Jause den gemütlichenAbschluss.