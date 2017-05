Veronika, der Lenz war kurz da

10.05.2017, 09:18 Uhr

Auch in diesem Jahr lud die Trachtenmusik Kirchstetten zum Frühlingskonzert.

TOTZENBACH(ame). Die Bezirksblätter waren wieder neugierig und fragten die Gäste, die am Sonntag das Konzert besuchten, nach ihren Aktivitäten am ersten schönen Frühlingstag. Nach den ersten Bauarbeiten in seiner Sandkiste unternahmmit seiner Mamaeinen Fahrradausflug, den sie dann am Spielplatz ausklingen ließen. Auch Familiegenoß den ersten schönen Tag des Jahres in ihrem Garten, ganz entspannt von der Hängematte aus. Auch die drei Nachwuchsmusikerundwidmeten sich an dem Tag den ganz besonders schönen Dingen: Fußball spielen, Eis essen und Moped fahren.verbrachte dagegen den ersten sonnigen Tag im Jahr mit einer sechszehnstündigen Busfahrt: Es ging von Deutschland nach Österreich. Endlich in Kirchstetten angekommen freut er sich nun umso mehr und kann die sonnigen Tage so richtig genießen.

Der Frühling ist Spitzenkandidat

Könnte man die Jahreszeiten wählen, der Frühling wär ein großartiger Spitzenkandidat. Er bringt frischen Wind, das Land blüht auf. Menschen werden inspiriert zu kleineren und größeren Vorhaben und die berühmten Frühlingsgefühle entstehen. Ja, der Frühling ist thematisch gut aufgestellt und bleibt dabei authentisch. Egal was auch passiert, es muss so sein und kann gar nicht falsch sein. Ob es nun regnet oder ob die Sonne scheint. Im Frühling sind wir tolerant, da ist alles erlaubt. Besser noch, es ist erwünscht.