Andreas Gstöttner bei Bogensport-Turnier in Shanghai

01.05.2018, 18:59 Uhr

Jetlag und Schwüle sorgen für Probleme



Gstöttner nimmt die Niederlage sportlich



Zur Sache



Die Entscheidung, beim Wettkampf anzutreten, hat sich schlussendlich doch gelohnt. Andreas hat die Leistung bestätigt, die er in Kamnik erzielte.Nach der Ankunft in Shanghai hatte Gstöttner Schwierigkeiten, sich an das schwüle Klima zu gewöhnen. Auch der Jetlag machte ihm zu schaffen. Innerhalb von zwei Tagen hatte er sich an die Bedingungen in Shanghai angepasst. Somit ging es ihm rechtzeitig zum Turnierbeginn besser.In Andreas Gstöttners Bogenklasse waren wieder 114 Athleten am Start. Die Qualifikation verlief gut für den St. Christophener. Bis drei Passen vor Schluss stand er sogar auf Rang 10. Am Ende fiel er mit 658 Ringen auf Platz 24.In der Elimination ging es in der ersten Runde nach Plan 6:2 für ihn. In der nächsten Runde fand das Turnier für Gstöttner leider ein Ende: "Ein packendes Duell auf hohem Niveau mit Quan Sun aus China ging 6:4 für Sun aus. Das ist das Los der KO-Runden. Aber es war ein gutes Match und wir haben uns nichts geschenkt. Ich freue mich schon auf das nächste Turnier!“, zeigt sich der Bogenschütze sportlich.Gstöttner bekommt wieder einige Weltranglistenpunkte und ist bereit für den nächsten World Cup in Antalya, der Ende Mai stattfindet. Momentan liegt Gstöttner auf Platz 46, der World Cup ist noch nicht gewertet.