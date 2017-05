Dem Himmel näher am Sonntagberg

10.05.2017, 10:50 Uhr

Der Seniorenbund Altlengbach machte einen ins Zentrum des Mostviertels.

ALTLENGBACH/SEITENSTETTEN (red). Der Seniorenbund Altlengbach besichtigte das Benediktinerstift Seitenstetten. Nach einer interessanten Führung wanderten wir durch den historischen Hofgarten. Nach einem guten Mittagessen in Biberbach begleitete uns "Sepp", als unser persönlicher Guide, durchs Mostviertel und zur Basilika am Sonntagberg, dem Barockjuwel, wo man nicht umsonst sagt, man sei hier "dem Himmel näher". Bei der Fahrt auf der Höhenpanoramastraße mit den Streuobstwiesen und teils noch blühenden Bäumen erfuhren wir von Sepp viel über diese Region und ihre Geschichte, hier an der Eisenstraße. Wir besuchten auch die romantische Bergkirche in St. Leonhard am Wald, ehe wir bei einem Mostheurigen in Hauersdorf in der Gemeinde Stift Ardagger, bei einer guten Jause den schönen Tag gemütlich ausklingen ließen.