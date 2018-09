„Es war Liebe auf den ersten Blick“

12.09.2018, 06:00 Uhr

Schmetterlinge im Bauch und die rosarote Brille auf der Nase: Die Bezirksblätter starten ihre „Liebesserie“.

REGION WIENERWALD (hp, mh). Können Sie sich eigentlich noch an jenen Tag erinnern, an dem Sie Ihrer "bessere Hälfte" begegnet sind? War es eigentlich Liebe auf den ersten Blick? Und haben Sie auch heute noch Schmetterlinge im Bauch? In der sechsteiligen Liebesserie stellen die Bezirksblätter NÖ Paare aus der Region vor, die verraten wie sie sich kennengelernt haben, wie das "erste Mal" war. Verraten werden auch die besten "Sexplatzerl" sowie "Liebesrezepte". Und natürlich suchen wir die schönsten Liebesgeschichten. Dabei können Sie eine Flugreise nach Rom, ein Thermenwochenende oder ein Candle-Light-Dinner gewinnen.

Romantik im Wienerwald

Ihre Liebesstory

Bei Karl und Roswitha Hollaus aus Raipoltenbach war es Liebe auf den ersten Blick, "die bis heute anhält", wie die beiden im Gespräch mit den Bezirksblättern verraten. "Kennengelernt haben wir uns bei einer Bezirksversammlung der Landjugend, geheiratet haben wir vor 28 Jahren." Die Hochzeit von Karl und Marianne Graser aus Stallbach bei Kasten war vor 32 Jahren. "Kennengelernt haben wir uns allerdings schon 1982 bei einem Heurigen in Unter-Oberndorf", erzählen die beiden. Auch für das Paar aus den westlichen Ausläufern des Wienerwaldes war es Liebe auf den ersten Blick: "Sonst hätten wir uns beim ersten Treffen nicht gleich noch einmal verabredet." Renate und Thomas Füllerer aus Wöllersdorf in der Gemeinde Brand-Laaben kennen einander schon seit ihrer Kindheit. "Wir haben schon als Kleinkinder gemeinsam in der Sandkiste in Neustift-Innermanzing gespielt", verrät das Paar den Bezirksblättern. Geheiratet wurde 1995. Ob es Liebe auf den ersten Blick war? Zumindest haben die beiden schon als Jugendliche gespürt, dass sie einander gern haben.Schicken Sie Ihre Liebesgeschichte an liebe2018@bezirksblaetter.at oder laden Sie Ihre Story auf meinbezirk.at/liebe2018 hoch. Bitte geben Sie eine Telefonnummer für Rückfragen an. Fotos sind natürlich erwünscht – am besten aktuelle und auch welche von anno dazumal.Redaktionelle Mitarbeit: Heribert Punz