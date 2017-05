Laaben: 56-Jähriger von Ast erschlagen

10.05.2017, 08:45 Uhr

Tragischer Unfall bei Holzschlägerungsarbeiten im Wienerwald: Der Notarzt konnte nur mehr den Tod von Forstarbeiter Anton Sch. feststellen.

LAABEN (mh). Großer Schock in der Wienerwaldgemeinde Brand-Laaben. Am vergangenen Samstag war der 56-jährige Anton Sch. alleine in einem Waldstück am Ortsende von Laaben mit Holzschlägerungsarbeiten beschäftigt. Weil er nicht am vereinbarten Treffpunkt erschienen war, machte sich die Waldbesitzerin und Nachbarin kurz nach 11 Uhr auf die Suche nach dem Arbeiter und fand ihn schließlich blutend am Boden liegend vor. Ein herabfallender Ast eines Baumes, den er gerade umgeschnitten hatte, hatte den 56-Jährigen aus Laaben am Kopf getroffen. Die Frau verständigte umgehend den Notarzt, der nur mehr den Tod feststellen konnte.