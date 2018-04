NEF-Abend: Rotkreuz-Schulung für den Großeinsatz

29.04.2018, 19:53 Uhr

Das Thema des achten "NEF-Abend" in der Rotkreuz-Bezirksstelle Neulengbach lautete dieses Jahr "Großeinsatzmnagement."

Effiziente Wissensvermittlung im Stationsbetrieb



Standardisierte Ausbildung für Einsatzkräfte



Neuer LKW für Bezirksstelle Neulengbach



Speis und Trank aus der Feldküche



Zur Sache



NEULENGBACH (sl). Rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Roten Kreuzes, des Arbeiter-Samariterbundes und des Christopherus-Flugrettungsverein nahmen am 27. April am "NEF-Abend" teil. Passend zur Änderung der rotkreuz-internen Großeinsatz- und Katastrophenrichtlinien stand der Abend unter dem Motto "Großeinsatzmanagement". Organisiert wurde die Veranstaltung von der stützpunktleitenden Notärztin an der Bezirksstelle Neulengbach, Renate Barker, der Bezirksstellenkommandantin Katrin Wiesinger, dem leitenden Notfallsanitäter Michael Wölfl sowie Bezirksstellenleiterstellvertreter Daniel Rauchecker.Nach einem Einführungsvortrag durch den stellvertretenden Landesrettungskommandanten Johann Kaufmann wurden im Stationsbetrieb von der Patienteneinschätzung über Einsatzführung bis zum Abtransport alle Abläufe eines Großeinsatzes realitätsnah geübt. Innerhalb von fünf Stationen zu den Themen Triage, Transport, Einsatzführung, Kommunikation und Psychosoziale Betreuung wurden möglichst effizient Inhalte zu den Richtlinien vermittelt, die Einsatzkräfte bei einem Massenanfall von Betroffenen anwenden sollen.Renate Barker schreibt dem Schwerpunkt des Abends eine große Wichtigkeit zu: "Es wird immer wichtiger, dass Einsatzkräfte zum Thema 'Großeinsatzmanagement' bestens und umfassend ausgebildet sind. Wir wollen von der Basis aufwärts schulen, damit Ersthelferinnen und Ersthelfer wissen, was zu tun ist, wenn sie zur Einsatzstelle gelangen." Auch Elfriede Wilfinger, Landeschefärztin und Vizepräsidentin des Landesverband Niederösterreich, sieht die immer weiter fortschreitende Standardisierung der Vorschriften sehr positiv: "Damit alle Einsatzkräfte im Notfall gut zusammenspielen, sind die Ordnungen flexibel und modular aufgebaut. Ab Juni wird sich jeder Rettungssanitäter und jede Rettungssanitäterin auf dem gleichen Wissenstand befinden."Als besondere Überraschung vonseiten des Landesverbands-Präsidenten Josef Schmoll wurde der Bezirksstelle noch am selben Abend der neue LKW 67/028 feierlich überreicht. Der LKW für den Katastrophenschutz wurde durch Rotkreuz-Kurat Diakon Thomas Wallisch gesegnet. "Das neue Fahrzeug ist primar zur Verstärkung der Feldküche gedacht und macht uns in Zukunft noch mobiler.", freut sich Bezirksstellenkommandantin Katrin Wiesinger.Nach Absolvierung der Fortbildung waren alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum gemütlichen Beisammensein und Erfahrungsaustausch eingeladen.Der "NEF-Abend" ist eine Fortbildungsveranstaltung, die sich rettungsdienstlichen Themen und Ausbildungsschwerpunkten widmet. Zielgruppe sind Rettungs- und Notfallsanitäterinnen aus ganz Niederösterreich.