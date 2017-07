Seit zwei Jahren Deutschkurse

19.07.2017, 07:30 Uhr

Ein Großtei der Flüchtlinge in Altlengbach hat laut Vizebürgermeister Daniel Kosak (ÖVP) gute Sprachkenntnisse.

Kernteam noch immer im Einsatz

ALTLENGBACH (red). "Vor fast zwei Jahren haben wir damit begonnen, in Altlengbach Deutschkurse für geflüchtete Menschen zu organisieren", berichtet Altlengbachs Vizebürgermeister Daniel Kosak (ÖVP). "Wir haben dafür das Bürgerbüro des Gemeindeamtes zur Verfügung gestellt, auch um ein Zeichen zu setzen, wie wichtig es auch für uns als Gemeinde ist, dass die Flüchtlinge Deutsch lernen."Zu Beginn der Deutschkurse haben viele Menschen geholfen, geblieben ist ein Kernteam, das aus Hermine Hamersky, Vea Österreicher und Brigitte und Helmut Pichlmaier bestand. "Das sind die wahren stillen Helden", sagt Kosak. "Sie haben über fast zwei Jahre hinweg jede Woche an zwei Tagen ihre Zeit und ihr Wissen zur Verfügung gestellt. Ihnen ist es zu verdanken, dass die meisten der rund 35 Flüchtlinge in Altlengbach inzwischen gut deutsch sprechen."

Auch viele Frauen

Dank an Lehrer

"Bei den Kindern ist das leichter, die besuchen Schulen und Kindergärten und lernen in unglaublicher Geschwindigkeit. Für die Erwachsenen ist das viel schwieriger. Besonders wichtig ist auch, dass viele Frauen diese Möglichkeit angenommen haben", so Kosak. Jetzt ist vorerst einmal Schluss mit den Kursen. "Zum einen haben die meisten Flüchtlinge bei uns im Ort ein Level erreicht, wo sie sich gut unterhalten können. Zum anderen gibt es nun auch von offizieller Seite viel mehr Kurse, etwa in Neulengbach", so Kosak.In kleiner Runde bedankte sich Kosak bei den freiwilligen Lehrerinnen und Lehrer. "Sie haben Großes geleistet, davor habe ich viel Hochachtung. Sie haben auch weit über die Kurse hinausgehend geholfen, wo immer es nötig war, sei es beim Organisieren von Ausbildungs- oder Schulplätzen oder auch in organisatorischer Hinsicht." Insgesamt laufe die Flüchtlingsbetreuung in Altlengbach sehr unaufgeregt und gut. "Es gibt keinerlei Probleme, wir haben die Menschen auch in der gemeinnützigen Arbeit regelmässig im Einsatz, die Kinder sind sehr gut in Kindergärten und Schulen integriert. Es zeigt sich, dass wir mit guter Planung und unaufgeregter Handhabung dieses Thema sehr gut im Griff haben."