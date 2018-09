Sex im Wienerwald: "Das war mein erstes Mal"

19.09.2018, 07:11 Uhr

Teil 2 der großen Bezirksblätter-Serie "Liebe 2018": Wo es das erste Mal zur Sache gegangen ist.

REGION WIENERWALD (mh). Der erste Schultag, das erste Mal mit dem Auto fahren, die erste eigene Wohnung – Tage, an die wir uns nur zu gut erinnern und fast jedes Detail wiedergeben können. Aber wie steht's mit der Erinnerung an das erste Mal Sex? Wir haben nachgefragt. Gerlinde (53) aus dem Wienerwald teilt ihre Erinnerungen mit den Bezirksblättern: "Mein erstes Mal war mit 15 unter freiem Himmel. Wir haben damals einen Radausflug gemacht. In der Au neben einem lauschigen Bach war es dann so weit." Als es so richtig zur Sache ging, spürte Gerlinde am ganzen Körper ein Kribbeln. "Das sind nun also die tollen Gefühle, von denen alle so schwärmen", dachte sie ein wenig enttäuscht. Es stellte sich jedoch heraus, dass das Liebespaar ausgerechnet einen Ameisenhaufen für ihre erste romantische Zusammenkunft ausgewählt hatte.

Auch Manfred (38) hat keine Hemmungen, von seinem ersten Mal zu erzählen. "Mit 19 war ich eher ein Spätzünder, aber es hat sich einfach nicht früher ergeben." Manfred war gerade von der Gastronomiesaison aus der Schweiz zurückgekehrt und sein Vater machte eine Willkommensfeier bei seinem Reitstall im Wienerwald. "Dazu hatte er haufenweise junge Reiterinnen eingeladen und wir saßen bei einem Lagerfeuer." Eines der hübschen Mädchen beobachtete Manfred und warf ihm ständig heiße Blicke mit ihren türkisblauen Augen zu."Ich nahm all meinen Mut zusammen und lud sie zu einer Besichtigung des Wohnwagens meines Vaters ein." Sie schien den Code verstanden zu haben, denn wenig später lagen beide im Bett des Reiseanhängers. "Leider hatte mein Vater die Stützständer des Wohnwagens nicht korrekt ausgerichtet. Während der heftigen Aktivitäten kippte das Reisemobil nach vorne auf die Deichsel. Doch wir ließen uns durch die kurze Schrecksekunde nicht ablenken." Markus (27) aus der Region Wienerwald erzählt den Bezirksblättern von dem Fernsehabend im elterlichen Wohnzimmer mit seiner ersten richtigen Freundin, als seine Mutter und sein Vater am Abend bei Freunden eingeladen waren. "Am Anfang haben wir uns nur auf den Oberschenkeln gestreichelt, aber schnell wurde mehr daraus." Genau, als es auf der Couch so richtig zur Sache ging, riss Markus' Vater die Wohnzimmertür auf. Auf sein "Wir sind wieder da!" folgte ein schnelles "Entschuldigung" und die Eltern zogen sich peinlich schweigend zurück.