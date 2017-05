Volkshilfe Österreich feiert Geburtstag

05.05.2017, 19:00 Uhr

Altlengbach: Wienerwald | Am 21. März 1947 wurde die Volkshilfe Österreich als parteiunabhängige, gemeinnützige Wohlfahrtsvereinigung in Wien gegründet.Luise Renner wird zur ersten Präsidentin gewählt, Vizepräsident wurde u.a. der damals ungemein popuöäre Schauspieler Willi Forst.Der Aufgabenbereich war kurz nach Kriegsende klar: Linderung der Bevölkerung, die damals unter der Hungersnot litt, sowie Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und der mangelnden Gesundheitsversorgung.Um das zu bewerkstelligen stellte die Volkshilfe warme Mahlzeiten für notleidende Kinder zur Verfügung. Eine Hilfe, die rasch bei den Bedürftigen ankam.Ab 1950 wurden zahlreiche neue Schwerpunkte gesetzt: Errichtung von Kinderbetreuungseinrichtungen, Betreuung pflegebedürftiger Menschen, Rechtsberatung und Flüchtlingshilfe, Mitarbeit bei der Bekämpfung internationaler Katastrophen und Entwicklungshilfe.

Heut ist die Volkshilfe in allen Bundesländern aktiv und rund 9.000 MitarbeiterInnen sowie 25.000 'Ehrenamtliche und Freiwillige sind unermüdlich für soziale Gerechtigkeit unterwegs.Im Hinblick auf die derzeitige Situation in Österreich bedeutet das: 1,2 Mio Menschen in Österreich sind armutsgefährdet. Eine knappe halbe Million Menschen sind ausgegrenzt und daher einer starken Benachteiligung in Bezug auf geringes Einkommen, geringe Erwerbstätigkeit und Einschränkungen in diversen Lebensbereichen ausgesetzt.Etwa 130.000 argmutsgefährdete Kinder leben in Haushalten, die es sich nicht leisten können, auch nur auf Kurzurlaube zu fahren.35.000 können es sich nicht leisten, 3 Mal in der Woche Fisch oder Fleisch auf den Tisch zu bringen, vegetarische Speisen zu essen oder neue Kleidung zu kaufen, wenn die alte nicht mehr brauchbar ist.175.000 Kinder leben in einem Haushalt, in dem es nicht möglich ist, unerwartete Ausgaben zu tötigen.Fast 70.000 Menschen in einem Haushalt, die ständig mit Zahlungen im Rückstand sind.Es gibt also im sozialen Bereich noch viel zu tun. Und hier setzt die Volkshilfe an."Österrreich kann aber stolz sein auf sein Pflegesystem. Um die hohe Qualität aber erhalten zu können, muss man sie sukzessive weiterentwickeln. Im Bereich der 24-Stunden-Pflege genauso wie bei mobilen, stundenweisen Diensten. Erforderlich ist hier noch eine Verzahnung, bzw. ein Lückenschluss zwischen beiden Systemen", führt Sozialminister Alois Stöger in einem Gespräch aus."Aus diesem Grund wurde im Rahmen der Aktion 20.000 das Konzept "Selbständig Leben Daheim" an die Bundesländer übermittelt, welches genau diesen Anforderungen gerecht wird. Es sollen damit sinnstiftende Arbeitsplätze für Langzeitbeschäftigungslose über 50 in den Gemeinden geschaffen werden. Es wurde mit den zuständigen Trägerorganisationen auch ein Modell entwickelt, das regionale, nachhaltige Arbeitsplätze schafft und gleichzeitig die Lebensqualität von pflegebedürftigen Menschen steigert. Vor allem im ländlichen Raum können damit Menschen länger in den eigenen vier Wänden bleiben und deren Angehörige entlastet werden", so Minister Stöger weiter.Ein runder Geburtstag, wie ihn die Volkshilfe Österreich nun feiert, ist daher ein Anlass, ein bisschen zurück zu schauen. Schwierige Zeiten verblassen im Lauf der Zeit, dafür werden Erfolge durch das ERzählen weitergegeben und bleiben so lebendig. Dies führt Barbara Gross, die Präsidentin der Volkshilfe Österreich anlässlich des 70-jährigen Bestehens der Organisation aus.Erich Fenninger, der Direktor der Volkshilfe fügt stolz hinzu, daß man stolz auf das gemeinsam Erreichte sein kann und man kann durchaus positiv in die Zukunft blicken.70 Jahre: Unter diesem Motto wurden Nachteile beseitigt, Erfolge ermöglicht.Gebührend wird dies am kommen Sonntag, den 7. Mai 2017 gefeiert. Das Programm ist vielseitig. Im Rahmen des Festaktes kommt das STück "Die Summe der einzelnen Teile" auf der Bühne des Volkstheaters zur Aufführung. Dieses Stück wurde unter der REgie von Constance Cauers und Malte Andritter in Kooperation mit der Volkshilfe Österreich und weiteren Partnern entwickelt.Außerdem auf dem Programm: Grußbotschafgten des Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen, des Bundeskanzlers Christian Kern. Moderiert wird die Veranstaltung von Mirjam Unger.Dankenswerte Unterstützung erfolgte durch das Volkstheater, Ströck und Vöslauer.Festakt 70 Jahre Volkshilfe ÖsterreichSonntag, 7. Mai 2017Beginn: 11,30 Uhr (Einlass 11,00 h)Volkstheater Wien, Neustiftgasse 1, 1070 WienErwin WillingerSozialombudsmannMarktgemeinde Altlengbach