Altlengbach: Neue Siegerin beim 17. Hobby-Lauf

06.05.2018, 18:23 Uhr

Ein neues Gesicht als strahlende Siegerin sah man bei der 17. Auflage des Altlengbacher Hobbylaufs am Samstag, 5. Mai 2018, im Freizeitzentrum in der Badgasse.Die erst 15jährigeausholte sich nicht nur den Sieg in der Jugendklasse, sondern lief mit 14:45 Minuten über 3,5 Kilometer auch schneller als die Siegerin bei den Damen,(Altlengbach).Mit ihrem Bruderundholte sie sich dann auch noch den Staffel-Bewerb über 3 x 800 Meter vor dem

Bei den Herren hingegen konnte der Laabenerseinenund gewann(Innermanzing).Eineerbrachte auch, der die Klasse M 50+ klar gewann und mit seiner Zeit von 26:51 Minuten über 7 Kilometer in der Allgemeinen Klasse Rang 3 belegt hatte.Insgesamt waren wieder mehr als 100 Aktive bei idealem Laufwetter in den verschiedenen Klassen der Einzel- und Staffelbewerbe am Start, unter ihnen auch dieundZahlreiche Zuschauer feuerten die Läufer im Ziel-Bereich und entlang der Strecke vom Freizeitzentrum bis zum Feuerwehrhaus an.Die Siegerehrung nahmen Vizebürgermeister Mag. Wolfgang Luftensteiner, sowie die Gemeinderäteundvor.Top-Ergebnisse:Knirpse (Jg. 2012 u. jünger) 1. Oliver Feilmayr, 2. Francesco Anicic, 3. Sophia BräunigKinder I (Jg. 2009 - 2011) 1. Jonas Sattlauer, 2. Paul Brosenbauer, 3. Nicole SchibichKinder II (Jg. 2006 - 2008) 1. Elias Sattlauer, 2. Leo Seidler, 3. Samuel BachnerJugend (weiblich) 1. Franziska Nagler, 2. Melanie Maron, 3. Lara ThalerJugend (männlich) 1. Manuel WindischDamen: 1. Anastasia Hintermayer, 2. Yuki Seidler, 3. Inga FeilmayrHerren: 1. Patrick Hackl, 2. Christof Leitner, 3. Tobias RanftlDamen 50+: 1. Maria NaglerHerren 50+: 1. Rolf Majcen, 2. Anton Mörtl, 3. Peter PrischingSieger Staffel Kinder: SBS (E. Sattlauer, S. Bachner, P. Schibich)Damen: Die Turboschnecken: (M. Nagler, J. Weiß, I. Feilmayr)Herren: Holzbau Sulzer I (C. Leitner, J. Leitner, P. Hackl)Mixed: TFM (T. Nagler, F. Nagler, M. Kopriva)ew/2018