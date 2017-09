ATSV Schönfeld: Subvention für hohe Wasserrechnung

27.09.2017, 01:25 Uhr

Ausfall der Brunnenanlage hat zu hohen Wasserbezugskosten geführt.

NEULENGBACH (mh). Der Sportplatz des ATSV Schönfeld musste im Vorjahr aus dem Leitungsnetz der öffentlichen Wasserversorgungsanlage der Stadtgemeinde Neulengbach bewässert werden, da die Brunnenanlage für die Spielfeldbewässerung nicht ausgereicht hat. Dadurch sind Wasserbezugskosten in der Höhe von 7.168,11 Euro entstanden. Vom Gemeinderat wurde beschlossen, den ATSV Schönfeld mit einer einmaligen Subvention in Höhe der Wasserbezugskosten bei der Bewältigung des Vereinsbetriebes zu helfen.Im Anschluss an die Gemeinderatssitzung am 5. September erklären Bürgermeister Franz Wohlmuth und Stadtrat Raimund Heiss: „Die Vereine in unserem Gemeindegebiet leisten wertvolle Arbeit im sportlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Bereich. Es ist deshalb auch selbstverständlich, dass wir einem Verein in einer Drangsituation hilfreich zur Seite stehen. Unser Fördersystem unterliegt nicht dem Gießkannenprinzip. Vielmehr hilft die Gemeinde dann, wenn besondere Ereignisse oder Investitionen die Hilfe der öffentlichen Hand erfordern!“