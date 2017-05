"Wir sehen uns als große Familie"

10.05.2017, 10:23 Uhr

Der ATSV Schönfeld-Tausendblum startet nächstes Jahr mit den "Bambinis" durch.

NEULENGBACH (mh). Gegründet wurde der ATSV Schönfeld – offiziell "Arbeiter Turn- und Sportverein Schönfeld-Tausendblum" 1932 als SC Ollersbach. "Das 85-jährige Jubiläum wird aber nicht groß gefeiert", sagt der Sportliche Leiter Andreas Barta im Gespräch mit den Bezirksblättern. "Der ATSV Schönfeld sieht sich selbst als große Familie, in der jeder seinen Platz findet und einen wichtigen Beitrag leisten kann. Neben dem Sportlichen steht beim ATSV vor allem auch das Miteinander im Fokus", so Barta. Zu den größten Erfolgen des Fußballvereins zählen die beiden Meistertitel in der 2. Klasse Traisental – zuletzt in der Saison 2000/2001 – und der Aufstieg in die Unterliga, vor allem in den letzten 15 Jahren als mehrmaliger "Reservemeister". Die höchste Liga erreichte der ATSV Schönfeld 1997/98 mit der Gebietsliga. Derzeit gibt es mit der Kampfmannschaft und der Reserve zwei Erwachsenen-Mannschaften in der 2. Klasse Traisental, eine Damenmannschaft in Spielgemeinschaft mit Maria Anzbach und drei Jugendmannschaften: U13 in Spielgemeinschaft mit Neulengbach (Leitung ATSV), U11 in Spielgemeinschaft mit Neulengbach (Leitung Neulengbach) und die U8. Im nächsten Jahr ist mit den U7-"Bambinis" eine weitere Jugendmannschaft geplant.