Im Zuge der Projektreihe "Tat.Ort Jugend", bei der Landjugendgruppen in ganz Österreich ehrenamtlich gemeinnützige Projekte in ihren Heimatorten umsetzen, hat die Landjugend Kamp unter der Leitung von Manuel Klösch und Lisa Maria Dohr in diesem Jahr die marode Plakatwand in Kamp erneuert und um einen Schaukasten für alle örtlichen Vereine erweitert. Dieser kann von nun an von den zahlreichen Kamper Vereinen gemeinsam genutzt werden und zeigt das vielfältige Vereinsleben in Kamp auf.