Am 22. Dezember 2019, dem 4. Adventsonntag, fand in der Kunigundkirche in Bad St. Leonhard das diesjährige Adventsingen des MGV Bad St. Leonhard statt. Musikalisch gestaltet wurde der stimmungsvolle Adventabend von den Sängern des MGV Bad St. Leonhard und seiner gemischten Gruppe, vom Kirchenchor Bad St. Leonhard, den Blechbläsern der Stadtkapelle Bad St. Leonhard sowie dem Schulchor der Mittelschule Bad St. Leonhard und dem Blockflötenensemble der Musikschule. Neben Musik und Gesang gab es verbindende Worte von Pfarrprovisor Dechant Mag. Martin Edlinger. Mit zeitgemäßen und besinnlichen Klängen gelang es den Sängerinnen und Sängern Ruhe und Gelassenheit in die hektischen Momente der rund 300 Besucher des Adventsingens, gerade jetzt in der Weihnachtszeit, zu bringen.