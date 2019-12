Erstmals fand in der Leonharder Adventszeit ein Christkindlmarkt im Gesundheitsresort Bad St. Leonhard statt. An allen vier Wochenenden vor dem Weihnachtsfest wurde für die zahlreichen Besucher ein sehr abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Direktor Martin Essmann und seiner Stellvertreterin Nadja Struckl sowie der Leiterin der Tagesstätte Christiane Gaugg mit ihrem Team war es zu verdanken, dass der Christkindlmarkt stattfinden konnte. Gleich bei der Eröffnung sorgte Schlagersängerin Regina Engel mit weihnachtlichen Klängen für beste Unterhaltung . Am zweiten Wochenende kam der Nikolaus mit den Leonharder Krampusen und verteilte Geschenke an Groß und Klein. Eine zauberhafte Winterlandschaft sorgte eine Woche später für die perfekte Weihnachtsstimmung. Im verschneiten Christkindlmarkt wurde der Besuch des Christkindlmarktes, wo ein Engel mit Helferinnen die Wünsche ans Christkind entgegennahm, ein besonderes Erlebnis und das nicht nur für die Kinder. Neben den tollen Programmpunkten sorgten vor allem heimische Musikanten mit besinnlichen und stimmungsvollen Klängen für eine angenehme Atmosphäre beim 1. Christkindlmarkt im Gesundheitsresort. Aber auch auf eine perfekte Bewirtung der Gäste wurde großen Wert gelegt. Außerdem wurde in einer der liebevoll gestalteten Hütten Produkte aus dem eigenen Kräutergarten angeboten. Aufgrund des großartigen Zuspruchs, ganz besonders von der heimischen Bevölkerung, wird der Christkindlmarkt auch im kommenden Jahr stattfinden. Dann auch etwas größer wo u.a. heimische Handwerkskunst präsentiert werden soll, so die Vorstellung der Organisatoren denen man zur Premiere im Jahr 2019 nur recht herzlich gratulieren kann.