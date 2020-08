LAVANTTAL (tef). Abstand halten ist in Zeiten der Corona-Pandemie auch beim "Gackern" die wichtigste Regel. Deshalb findet das mittlerweile weit über die Grenzen des Lavanttals hinaus bekannte Fest heuer nicht auf der St. Andräer "Loretto Wiese" statt, sondern getrennt bei den einzelnen "Gackern-Wirten". Noch bis 16. August können die einzigartigen Geflügelgerichte in Polts Gwölb von Stefan Reichel, im Gasthof Sieber von Wolfgang Trippolt, bei Evelin Brenner-Jäger und Johanna Jäger vom Gasthof Brenner und bei Philipp Sternat vom Gasthaus Zechner genossen werden. Neu dabei sind Joachim Liebhart vom Calimero beim Gasthaus Köstenberger, Martin Deixelberger vom Gasthof Deixelberger und Manuel Wutscher von der Cafe-Bar Embassy. Mit dabei am Eröffnungstag beim Gasthof Poltl waren unter anderem auch der Gackern-Obmann Karl Feichtinger von der Wech Geflügel GmbH und sein Stellvertreter Anton Meyer.