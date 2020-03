Im Rahmen der Premierentour machte der dokumentarische Film „Rettet das Dorf“ vor Kurzem auch Station in den Wolfsberger Kultur-Stadt-Sälen (Kuss).

WOLFSBERG. Ob es die Lavanttaler Köstlichkeiten aus dem Haus der Region waren oder doch der allgemein spürbare Druck, der die ländlichen Regionen zunehmend ausdünnt, dass das Publikumsinteresse an Teresa Distelbergers Dokumentarfilm "Rettet das Dorf" so groß war, ist nicht endgültig zu klären. "Zuerst schließen die örtliche Bankfiliale, die Poststelle und der letzte Nahversorger. Mit der Aufgabe des Gasthauses, der Pfarre und schließlich der Schließung der Schule haben junge Menschen kaum einen Grund mehr im Ort zu bleiben. Die Folgen sind eine schrumpfende, überalterte Bevölkerung und viele leerstehende Wohnhäuser", das war der einhellige Tenor, der im Film unter anderem porträtierten Landärztin, der Nahversorgerin oder auch des parteilosen Bürgermeisters einer kleinen Ortschaft in der Steiermark. Mit der lokalen Politik hart ins Gericht ging der in einem Kurzfilm porträtierte, erst vor Kurzem verstorbene Pfarrer von Pölling Nepomuk Wornik. "Während in der Stadt viel Geld investiert wird, ist für unser Dorf kaum etwas da", beklagte sich der streitbare Seelsorger. Organisiert wurde der Abend mit anschließender Podiums- und Publikumsdiskussion von der Regionalkooperation Unterkärnten, der Initiative Regionalentwicklung Unterkärnten und dem "Haus der Region" mit Günther Vallant, Hans-Peter Schlagholz, Peter Plaimer, Michael Baldauf und Roland Bachmann an der Spitze. Nicht kommen konnte leider die Regisseurin. Mit dabei waren aber unter anderem auch Nationalratsabgeordneter Johann Weber, Universitätsprofessorin Gerlind Weber, Landesrat Daniel Fellner, Landtagsabgeordnete Claudia Arpa, die Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz, Hermann Primus, Karl Markut und Franz Kogler sowie die St. Andräer Vizebürgermeisterin Maria Knauder.