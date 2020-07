ST. JAKOB. Nach der Zwangspause hieß es für die Sänger der Dorfgemeinschaft St. Jakob am Sonntag, 26. Juli, wieder "Auf die Plätze - fertig - singen."

Der Chor gestaltete unter der Leitung von Martina Greßl die Jakobi-Festmesse in der Filialkirche St. Jakob bei St. Andrä. Ein besonderer Gänsehautmoment bot das Lied „You are the light“.

Begleitet wurde der Chor vom Musiklehrer Christian Theuermann.

Anschließend gab es eine Agape der Freiwilligen Feuerwehr, wo bei gemütlichem Zusammensein einige Kärntnerlieder dargeboten wurden.