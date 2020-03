Unentschieden trennten sich der RZ Pellets WAC und Rapid in der Lavanttal-Arena.

WOLFSBERG. Auch zwei Tore des Wolfsberger Top-Scorers Shon Weissman reichten nur für ein Remis gegen den direkten Mitkonkurrenten um den begehrten dritten Tabellenplatz in der Bundesliga. Am Ende musste sich die Elf von Chefcoach Ferdinand Feldhofer, die das Match über weite Strecken kontrollierte, mit einem enttäuschenden 2:2 zufrieden geben. Unter den mehr als 5.700 Zuschauern in der Wolfsberger Lavanttal-Arena waren unter anderem auch Landeshauptmann Peter Kaiser, Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz, Euco-Center Leiter Dietmar Schatz, Mediziner Armin Schuster und Gastronom Wolfgang Resch.