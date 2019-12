Am letzten Freitag vor Weihnachten bringt der Bereichsfeuerwehrverband von Voitsberg aus der Steiermark das Friedenslicht in Bad St Leonhard mit der Feuerwehrjugend, und übergiebt es an die Feuerwehren des Bezirkes Wolfsberg. Dechant Martin Edlinger segnete das Friedenslicht im Beisein von BFK Stellvertreter Magnus Semmler und Bereichsfeuerwehrkommandanten Christian Leitgeb bevor es an die Feuerwehren des Bezirkes Wolfsberg übergeben wurde.