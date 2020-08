Ende Juli unternahmen die Senioren aus St. Georgen eine Wanderung am Brandl.

ST. GEORGEN. Nach einer längeren Corona-bedingten Pause beschloss der Vorstand des Seniorenbundes der Ortsgruppe St. Georgen zu einer Almwanderung am Brandl einzuladen. Am 30. Juli war eine Truppe mit Obfrau Hermine Kopp auf der Brandlalm unterwegs, wo sie bei der Gundischerhütte für das Mittagessen einkehrten. Weiters stand ein Besuch bei der Stiftshütte sowie der Steinbergerhütte am Programm. Zudem genossen sie auch das Panorama auf der Aussichtsplattform. Herrliches Wetter, frische Luft, aufschlussreiche und auch lustige Gespräche machten die Wanderung zu einem entspannenden Erlebnis für die Senioren.