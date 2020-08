Anfang August unternahm das Juz Wolfsberg gemeinsam mit der Contraste einen Ausflug auf das Klippitztörl.



WOLSFBERG. Am Samstag, den 1. August 2020, waren Jugendliche des Jugendkulturzentrum (Juz) und der Contraste Kinder- und Jugendwohngemeinschaft GmbH am Klippitztörl unterwegs. Neben rasanten Fahrten auf der Sommerrodelbahn stand auch eine kleine Wanderung am Programm. Der gesamte Ausflug wurde vom Juz Wolfsberg gesponsert, der nächste kostenfreie Ausflug steht am Samstag, 22. August, bevor. Dort geht es zum Bogenschießen auf die Koralpe, wo sich jeder Interessierte einen Platz reservieren kann. Anmeldungen werden entweder vor Ort (Skaterpark, Kirchbichlstraße 2A), über Facebook (Juz Wolfsberg) oder Instagram entgegengenommen.