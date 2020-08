Ausstellung "100 Jahre Kärntner Volksabstimmung" in Wolfsberg feierlich eröffnet

Am Samstag wurde in der Wolfsberger Stadtgalerie am Minoritenplatz die Sonderausstellung „100 Jahre Kärntner Volksabstimmung“ feierlich eröffnet.

Die Ausstellung dokumentiert über 100 Exponate aus der Privatsammlung von Josef und Sonja Dohr. Bei der Eröffnungsfeier dankte seitens der Stadtgemeinde Wolfsberg Vizebürgermeister Hannes Primus sowie Kulturreferentin Vizebürgermeisterin Manuela Karner dem Ehepaar Dohr für die Organisation. Auch Landesobmann Fritz Schretter vom Kärntner Abwehrkämpferbund würdigte die hervorragende Arbeit der beiden Organisatoren. Gesanglich umrahmt wurde die Feier vom Quartett des MGV St. Stefan.

Der Kärntner Abwehrkämpferbund und die Stadtgemeinde Wolfsberg laden noch bis 17. Oktober täglich von 10 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt zur Ausstellung.