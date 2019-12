Befreiungsfeier in St. Paul

Alljährlich am 27. Dezember erinnert die Marktgemeinde St. Paul an die Befreiung von südslawischer Besaztung des Jahres 1918. Zu diesem Anlaß wird traditionsgemäß eine Abwehrkämpfer-Gedenkmesse im Stift St. Paul abgehalten. Anschließend wurde beim Befreiungsdenkmal ein Kranz niedergelegt und an jene Frauen und Männer gedacht, die damals unter Einsatz ihres Lebens für die Kärntner Heimat eingetreten sind. Bürgermeister Ing. Hermann Primus erinnerte in seiner Festansprache an den Kärntner Abwehrkampf und der siegreichen Volksabstimmung von 1920. Zum 100Jahrjubiläum 2020 wird es in der Marktgemeinde St. Paul auch eine Sonderausstellung zu diesem Thema geben. Musikalisch umrahmt wurde die Gedenkfeier von der Alt-Lavanttaler-Trachtenkapelle St. Paul, die zum Abschluss das Kärntner Heimatlied spielte. Anschließend lud die Marktgemeinde St. Paul alle Teilnehmer an dieser Gedenkfeier zu einem Imbiss.