Das Corona-Virus legte auch den Bauernmarkt in Wolfsberg lahm. Seit einiger Zeit sind die Standler wieder auf dem Weiher Platz.



WOLFSBERG. Hart getroffen hat die Corona-Krise in den ersten Wochen nach Ausbruch der Pandemie in Österreich auch die Standler des Wolfsberger Bauernmarktes auf dem Weiher Platz. "Einige unserer Mitglieder haben auf die Einschränkungen in dieser Zeit mit verstärktem Ab-Hof-Verkauf reagiert und die Präsentation ihrer Produkte im Internet optimiert", erinnert sich Obfrau Tina Kornherr, dass die Unterbrechung des Marktes auch die eine oder andere positive Entwicklung gefördert hat.

Die Rückkehr



Mit den sinkenden Infektionszahlen und den gelockerten Vorgaben durch die zuständigen Behörden kehrten die Mitglieder des Vereins "Wolfsberger Bauernmarkt" nach rund einem Monat wieder in die Innenstadt zurück.

"Anfänglich war die Nachfrage nach regionalen Produkten überdurchschnittlich groß. Mittlerweile hat sich die Situation aber wieder normalisiert. Unsere Kunden sind aber kritischer geworden. Sie beschäftigen sich, zumindest ist das unsere Einschätzung, eingehender mit dem Ursprung und den Hintergründen der Herstellung der Produkte als noch vor dem Corona-Lockdown", sagt Kornherr.

Kunden mit Verantwortung



Die Einhaltung der Corona-Vorgaben zum Schutz vor Infektionen ist am Bauernmarkt kaum ein Problem. Als Outdoor-Veranstaltung ist das Risiko naturgemäß geringer. Ausreichend Desinfektionsmittel und Waschgelegenheiten gehörten schon vor der Krise zur Standardausrüstung an jedem Marktstand. Durch den Verkauf aus den Marktwägen sind auch die Abstandsregeln leichter einzuhalten. "Außerdem verhalten sich die meisten Kunden von sich aus sehr verantwortungsvoll", bedankt sich Tina Kornherr für das Verständnis der Marktbesucher.

Anfänge im Jahr 1986



Die Anfänge des Bauernmarktes reichen in das Jahr 1986 zurück. Präsentiert wurden die Waren damals noch auf Tischen vor dem Rathaus. Einfache Schirme schützten die Produkte vor Regen und Sonne. Nach einer Zwischenstation am Minoritenplatz fanden die Standler auf dem Weiher Platz den endgültigen Standort.

Derzeit bieten sechs Bauern, ein Ölbauer, ein Gärtner, ein Kunsthandwerker, ein Obst- und Gemüsefierant und ein Korbwaren-Hersteller jeden Freitag am Vormittag von 7 bis 13 Uhr ihre Waren an. Als Obfrau leitet Tina Kornherr den Verein mit Stellvertreterin Margrit Heritzer, Kassierin Stefanie Gritzner und Schriftführerin Birgit Konrad.