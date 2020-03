Vor Kurzem stellten Kinder in der Bäckerei Dohr ihr eigenes Brot her.

FRANTSCHACH-ST. GERTRAUD. Im Rahmen der Vorbereitungsarbeiten für die Erstkommunion stellten 18 Kinder ihr eigenes Brot her.

Zu Beginn stand ein Rundgang in der Bäckerei Dohr in Frantschach am Programm. Danach lernten die Kinder einiges über die Herstellung und Geschichte des Brotes. Anschließend versuchten sie ihr eigenes Brot herzustellen: Aufgaben wie kneten, verarbeiten und formen spielten dabei eine wichtige Rolle. Die Kinder durften ihren Brotlaib dann natürlich mit nach Hause nehmen.