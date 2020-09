Der Kärntner Blasmusikverband holte Musiker der Alt-Lavanttaler Trachtenkapelle St. Paul vor die Kamera.

ST. PAUL. Die Blasmusik in Kärnten hat viele Besonderheiten und Kostbarkeiten zu bieten: Der Kärntner Blasmusikverband (KBV) fasst diese heuer in Kurzfilmen zusammen, die erstmals bei der Gala der Blasmusik am 27. November 2020 in der Carinthischen Musikakademie (CMA) in Ossiach der Öffentlichkeit präsentiert werden. Dabei werden auch zwei Mitglieder der Alt-Lavanttaler Trachtenkapelle (TK) St. Paul zu sehen sein.

Eigener Drehtag im Lavanttal

Die Kärntner Musikkapellen bieten schönste Blasmusik in vielen Facetten, spielen sich durch alle Stile und erfreuen somit die Bevölkerung. Im Rahmen der Gala der Blasmusik soll dies heuer ebenfalls gezeigt werden. In St. Paul stand die Alt-Lavanttaler Musikertracht der örtlichen Kapelle im Fokus: An einem Drehtag präsentierten die jungen Mitglieder Johanna Theuermann und Julian Rachoinig ihre Tracht in hervorragender Weise. Kapellmeister Adi Streit war auch mit dabei und zeichnete für die Auswahl der schönsten Hintergrundkulissen verantwortlich.