Hilfe in der Not

Der Sozialarbeitskreis der Stadtpfarre Wolfsberg hilft Menschen in Not in verschiedenen Formen.

Fast jeden Tag wenden sich an uns Bedürftige und keiner wird mit leeren Händen nach Hause geschickt – meistens bekommen sie Gutscheine oder Pakete mit Lebensmitteln.

Selbst zu Weihnachten konnten wir dadurch über zwanzig Wolfsberger Familien ganz konkret helfen: Einigen bezahlten wir sogar den Strom, damit sie würdig Weihnachten feiern konnten.

Das ist ein stiller Dienst, worüber wir in den Medien keine Berichte schreiben, um gelobt zu werden. Trotzdem ist es uns bewusst, dass nicht alle Menschen in Not den Mut haben, mit ihren Problemen zu uns zu kommen. In diesem Zusammenhang bitte ich alle, die Arme in unserer Stadt kennen, sie zu ermutigen, dass sie sich mit vollem Vertrauen an die Pfarre wenden. Auch jene unter uns, denen es etwas besser geht, sind eingeladen, unseren Sozialarbeitskreis finanziell zu unterstützen.

Die gelebte christliche Nächstenliebe ist unser Kennzeichen in der Welt. Ein Symbol dafür sind auch unsere Kühlschränke, die beim Eingang zum Kirchturm stehen und jeden Tag Lebensmittel zur freien Entnahme anbieten.

Christoph Kranicki

Stadtpfarre Wolfsberg



