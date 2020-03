Nachgefragt: Wie steht es um den Hohen Platz in Wolfsberg?

WOLFSBERG. Vor wenigen Wochen sorgte die Debatte um den innerstädtischen Verkehr am Hohen Platz in Wolfsberg für Aufsehen. Seitdem wird die Thematik rund um die Neugestaltung und das im Raum stehende Nachtfahrverbot heiß diskutiert. Die WOCHE erkundigte sich bei Inhabern, die mit ihren Geschäften am Hohen Platz angesiedelt sind, wie sie mit den aktuellen Gegebenheiten umgehen.

Flächen baulich gut genutzt

"Ich finde, dass das Nachtfahrverbot nicht notwendig ist", so Dieter Bardel, der sein Tabakfachgeschäft dort betreibt. Im Allgemeinen findet Bardel, dass die Neugestaltung gelungen ist und die Flächen baulich gut genutzt worden sind. Er blickt optimistisch in die Zukunft: "In den nächsten zwei Jahren wird sich bestimmt alles einpendeln und die Menschen werden mit der Begegnungszone leben lernen."

Viel Durchzugsverkehr

Auch Jaqueline Apachou findet, dass die Neugestaltung grundsätzlich schön geworden ist. "Der KuKuMa ist samstags auf jeden Fall eine Bereicherung", meint die Inhaberin des Modegeschäfts "fesch & frech". Aber auch ihr fällt der Durchzugsverkehr immer mehr auf: "Es herrscht viel Verkehr. Wie sich eine Sperre auswirkt, kann ich momentan nicht sagen."