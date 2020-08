Die Stadtgemeinde Wolfsberg schließt sich dem ausgeschriebenen Jugend-Kreativwettbewerb der UNICEF an.

WOLFSBERG. Der Wettbewerb dockt an die Initiative Familien- und kinderfreundliche Gemeinde an.

Ideen der Jugend sind gefragt

Vor kurzem erteilte Vizebürgermeisterin Manuela Karner den Startschuss für den Kreativwettbewerb. Ins Leben gerufen wurde dieser von der Kinderhilfsorganisation der Vereinten Nationen (UNICEF). Er trägt den Titel: denk dir die Welt. „Wir laden alle Wolfsberger Jugendlichen von sechs bis 18 Jahren ein, ihre Ideen für die Zukunft zu entwickeln und uns zu zeigen, wie wir gemeinsam die Welt zum Besseren verändern können“, erklärt die Vizebürgermeisterin.

Teilnahme

„Wir bleiben nicht bei Schlagworten stehen, sondern füllen die Initiative mit vielen Einzelmaßnahmen mit Leben. Die Einbindung des UNICEF-Kreativwettbewerbes ist ein wichtiger Baustein dazu", betont Karner. Teilnahmeberechtigt sind alle Kinder und Jugendlichen von sechs bis 18 Jahren. Die Ideen, wie eine bessere Welt von morgen aussehen soll, wird auf ein Blatt Papier (DIN A3 oder A4 Größe) gebracht. Dabei kann es sich um Zeichnungen, Texte oder Fotos handeln.

Ausfüllen der Einverständniserklärung

Die Einverständniserklärung muss durch einen Erziehungsberechtigten ausgefüllt werden. Diese findet man online auf der Homepage der UNICEF.

Einreichung der Unterlagen

Die Unterlagen werden in der Servicestelle der Stadtgemeinde Wolfsberg, am Hohen Platz, bei Frau Bettina Tschebull eingereicht. Bis 20. September hat man diese Möglichkeit. Die Wolfsberger Beiträge werden in den österreichweiten Wettbewerb der UNICEF eingebracht.

Preise und Preisverleihung

Auf die prämierten Beiträge warten unter anderem Sachpreise von Sponsoren. Die Preisverleihung findet am Tag der Kinderrechte, dem 20. November 2020 statt.