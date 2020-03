Kärntner Abwehrkämpferbund St. Andrä lud zur Jahreshauptversammlung

Der Kärntner Abwehrkämpferbund St. Andrä hielt kürzlich im Gasthof Deutscher in St. Andrä ihre Jahreshauptversammlung ab. Hierzu konnte Obmann Franz Graßler neben zahlreich erschienen Mitglieder auch folgende Ehrengäste begrüßen: Vzbgm. Maria Knauder, Vzbgm. Gerald Edler, Landesobmann des KAB Fritz Schretter, sowie KAB Bez. Obmann Markus Megymorecz. Auch das abgelaufene Vereinsjahr war für die Ortsgruppe St. Andrä ein Jahr, das viele Ausrückungen beinhaltete. Nach den Tätigkeitsberichten wurden seitens des KAB auch einige Mitglieder für verdienstvolle Tätigkeit ausgezeichnet. Heuer im Jubiläumsjahr "100 Jahre Kärntner Volksabstimmung" wird es im August, in Wolfsberg in der Stadtgalerie eine Ausstellung dazu geben. Mit dem Kärntner Heimatlied und einem gemeinsamen Mittagessen endete die gut besuchte Jahreshauptversammlung.