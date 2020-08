Der Sparkasse-Marketingleiter Diethard Theuermann darf sich über eine hohe Auszeichnung freuen.



KLAGENFURT, WOLFSBERG. Anfang August verlieh Landeshauptmann (LH) Peter Kaiser eine Bundes- sowie drei Landesauszeichnungen an verdiente Persönlichkeiten. Einer von ihnen ist Diethard Theuermann aus Wolfsberg, der seit über 40 Jahren für das Marketing der Kärntner Sparkasse verantwortlich ist und in dieser Zeit maßgeblich die Sponsorstrategie geprägt hat.

Im Spiegelsaal der Landesregierung erhielt Theuermann kürzlich das Ehrenzeichen des Landes Kärnten.

Wichtigkeit von Ehrungen

Im Rahmen der Übergabe betonte der Landeshauptmann, dass die Geehrten Wichtiges für das Land geleistet und weitaus mehr getan haben, als es ihr Beruf erfordert: "Das Land Kärnten ist dankbar für das, was ihr tut. Wir wissen, was wir an euch haben." Außerdem machte Kaiser auf die Wichtigkeit von Ehrungen in Zeiten wie diesen aufmerksam, da während der Krise ein "normales" Leben unter den besten Schutzmaßnahmen stattfinden könne.

Großes Engagement

Als Sparkasse-Förderer und Sponsor vieler Vereine, Schulen und Veranstaltungen sowie als in hohem Maße kulturell, sportlich und sozial engagiert erhielt Theuermann diese Auszeichnung des Landes. Er ist seit über 40 Jahren für das Marketing der Kärntner Sparkasse verantwortlich. Kernpunkte sind die Unterstützung der Jugend im Nachwuchsbereich der Kärntner Sportvereine sowie Kulturförderungen und soziale Engagements.

