Gemeinsam mit Newcomerin Nikita Mataln zauberte Charly Raneg einen Popsong im Kärntner Dialekt.

WOLFSBERG. Anfang des Jahres führte der Weg von Nikita Mataln von Spittal nach Wolfsberg: Ein außergewöhnliches Hochzeitsgeschenk war der Anlass für ihren ersten Besuch im Tonstudio von Charly Raneg. Bald darauf erreichten ein weiterer Text und Demo den Lavanttaler Produzenten, woraus er nun den neuen Song "Liebesding" geschaffen hat. Mataln singt dabei im beliebtesten Österreichischen Dialekt.

Die erste Single

Ein Hochzeitsgeschenk für ihren Bruder gab Nikita Mataln aus Sachsenburg den Anstoß, um ins Tonstudio von Charly Raneg nach Wolfsberg zu kommen. Er blickt auf die Produktion des Songs "Magie" zu Beginn des heurigen Jahres zurück: "Als Nikita zu singen begann, wusste ich sofort, dass ich mit ihr eine Single produzieren möchte. Das Talent war unüberhörbar und ihre Art der Interpretation einfach magisch."

Song kommt ins Radio

Für den aktuellen Song "Liebesding" lieferten ein weiterer Text sowie ein Demo die Grundlage, bald darauf war der Song ausproduziert. "Ich habe Charly mein Demo geschickt und er hat aus meiner Idee einen wunderschönen Song gemacht. Genau so wie ich mir es vorgestellt habe", erzählt Mataln. Das Endergebnis ist ein moderner Popsong mit coolem Arrangement und mitreißendem Beat. Die Newcomerin singt dabei in Mundart und bestätigt herzergreifend, warum der Kärntner Dialekt unlängst zum beliebtesten in ganz Österreich gewählt wurde. Der Song "Liebesding" wird in den nächsten Wochen in den heimischen Radios anlaufen, Raneg fügt hinzu: "Die neue Produktion wird noch viele Hörer berühren und Menschen Freude bereiten. Es kommt auf jeden Fall von Herzen."