Die gebürtige Lavanttalerin Karin Graf-Kaplaner und ihre Kollegin wollen die Tradition erhalten.

WIEN, ST. ANDRÄ. Den Raunächten wird nach wie vor eine magische Bedeutung beigemessen. Nun haben Karin Graf-Kaplaner, Gründerin des Achtsamkeits-Blogs "Jubeltage" aus Wien, und ihre Kollegin Anja Fischer, TEH-Kräuterpraktikerin aus dem Pongau, den Onlinekurs "Meine Raunächte" entwickelt. Dieser macht es möglich, zuhause die alte Tradition der Raunächte zu erleben.

Mond- und Sonnenjahr

Stellt man das Mondjahr mit 354 Tagen dem Sonnenjahr mit 365 Tagen gegenüber, dann ist dieses um elf Tage kürzer. Die übriggebliebene Zeit – elf Tage und zwölf Nächte – bezeichnet man als Raunächte. In diesen Tagen hat man sich seit jeher traditionell Zeit genommen das alte Jahr noch einmal zu reflektieren, in sich zu gehen, zur Ruhe zu kommen, loszulassen und Kraft zu schöpfen für das, was kommt. Begleitet wird der Prozess heute noch von besonderen Räuchermischungen, die speziell für diese magische Zeit kreiert wurden.

Der Raunächte-Onlinekurs stellt das Wissen und den Erfahrungsschatz zweier Expertinnen auf ihrem Gebiet dar. Graf-Kaplaner, Mentorin für Achtsamkeit, unterstützt die Teilnehmer mit Audio-Impulsen zu unterschiedlichsten Themen.

Verbundenheit zur Heimat

"2020 war für viele von uns ein herausforderndes Jahr. Umso wichtiger, dass wir uns die Zeit nehmen es liebevoll zu verabschieden, um Raum zu schaffen für das, was 2021 Gutes kommen wird", so Graf-Kaplaner, sie wurde in St. Andrä geboren und lebt heute mit ihrer Familie in Wien. Sie ist ihrer Heimat sehr verbunden und verbringt mit ihrer Familie so viel Zeit wie möglich im Ferienhaus in Kärnten.

Onlinekurs

Der Kurs ist von 13. November bis 13. Dezember 2020 über die Webseite www.meine-rauhnaechte.online zu erwerben.

Zur Sache

Der Onlinekurs umfasst:

• 12 Audio-Impulse zu unterschiedlichen Themen

• 14 Rezepturen für Räuchermischungen mit Einkaufsliste

• Kurzvideos mit Räucher- und Ritualanleitungen

• den exklusiven Membersbereich und Zugang zur geschlossenen Facebook-Gruppe

• drei Live-Webinare

• ein Workbook