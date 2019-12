Rechtzeitig zum Beginn der Weihnachtsferien bekamen die Lavanttaler Schigebiete etwas Neuschnee ab.

Auf dem Klippitztörl sind derzeit drei Anlagen und der neue Zauberteppich in besten Zustand. Weitere Pisten werden derzeit beschneit und bald geöffnet.

Auf der Koralpe sind derzeit drei Anlagen in Betrieb und die Pisten sind derzeit in einen sehr guten Zustand. Wobei die Pisten bei der Burgstallofenbahn derzeit rund um die Uhr beschneit werden.

Auf der Weinebene sind ebenfalls fünf Liftanlagen täglich geöffnet und auch der Zauberteppich für die jüngsten Schifahrer sind in einen sehr guten Zustand. Die Pisten beim Schneelochlift wird zur Zeit beschneit, mit der Eröffnung kann in den nächsten Tagen gerechnet werden.