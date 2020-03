Bei dem Projekt dreht sich alles um Österreichs Mitgliedschaft bei der EU.

WOLFSBERG. "25 Jahre Österreich in der EU" lautet das Thema eines Schulprojekts an der HTL Wolfsberg. 21 Schüler haben sich intensiv mit den Auswirkungen der Mitgliedschaft Österreichs in der EU und der Entwicklung unseres Landes seit dem Beitritt auseinandergesetzt. Durch den tollen Einsatz der Teammitglieder stellten die Schüler eine Schulveranstaltung auf die Beine, bei der alle Klassen an einem EU-Quiz teilnehmen konnten. Dabei gab es tolle Preise zu gewinnen. Um den Schülern Einblicke in andere EU-Länder zu ermöglichen, werden im Rahmen des Projekts von der EU finanzierte Reisen gesponsert.