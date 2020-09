Kürzlich organisierte das Team des SeneCura Sozialzentrums für die Bewohner ein Grillfest.



BAD ST. LEONHARD. Traumhaftes Wetter, herzvolle Grill-Spezialitäten und schwungvolle Lieder: Bei dem Grillfest für die Senioren des SeneCura Sozialzentrums in Bad St. Leonhard war für beste Stimmung gesorgt. Die Mitarbeiter ließen außerdem die Jubilare des vergangenen Monats hochleben.

Sommerzeit ist Grillsaison

Das Team richtete im hauseigenen Garten zahlreiche Sonnenschirme und Tische her, die liebevoll mit Blumen geschmückt wurden, um Festtags-Stimmung aufkommen zulassen. Bei strahlendem Sonnenschein genossen die Bewohner gemeinsam die Köstlichkeiten vom Grill, plauderten und stimmten das ein oder andere Lied an. "Unser diesjähriges Sommerfest war ausgezeichnet. Der einzige Wehrmutstropfen war, dass unsere Angehörigen nicht dabei sein konnten – aber die Stimmung war dennoch großartig", schwärmt Bewohnerin Martha Gupper, die im August ihren 93. Geburtstag feierte. Anlässlich der Feierlichkeit durfte auch eine Schwarzwälder-Kirsch-Torte nicht fehlen.

Gelungene Feier

Für beste Stimmung sorgte an diesem Nachmittag der ehrenamtliche Mitarbeiter Paul Feimuth, der einige Lieder zum Besten gab und die Senioren zum Mitsingen animierte. "Wir freuen uns, dass uns die Feier so gut gelungen ist. Unsere Bewohner haben noch bis in die Abendstunden von den schmackhaften Speisen geschwärmt und man konnte ihnen die Freude über den schönen Nachmittag wahrlich ansehen", so Marie-Louise Ramaj, Leiterin des SeneCura Sozialzentrums Bad St. Leonhard.