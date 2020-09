Kurse der Kärntner Volkshochschulen laufen an: Im Raum Unterkärnten herrscht ein breit gefächertes Angebot.

WOLFSBERG, VÖLKERMARKT. Die Kurse der Kärntner Volkshochschulen (VHS) nehmen wieder Fahrt auf. Kürzere Kurse, mehr Online-Angebote und hohe Hygienestandards: So lautet das Rezept, um in ein erfolgreiches Herbstsemester starten zu können.

Online-Angebot ausgebaut

Die Corona-Krise hat die VHS Kärnten hart getroffen, wie Geschäftsführerin Beate Gfrerer berichtet: "Wir mussten unzählige Kurse absagen und verzeichneten einen Verlust von 483.000 Euro." Im Frühjahr konnten 75 Kurse online abgehalten werden und der Forcierung des Online-Angebots wird derzeit ein hoher Stellenwert beigemessen. Bis zum Frühjahr sollten über 200 Kures online verfügbar sein. Zusätzlich können auch kostenlose Kurse für die Computernutzung in Anspruch genommen werden.

Neue Kurse in Wolfsberg

Mit 1.700 Kursen startet die VHS in das neue Semester, davon sind 308 in Wolfsberg geplant. Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums werden beim Vortrag "Abwehrkampf und Volksabstimmung im Lavanttal" vom Historiker Alexander Verdnik die regionalen Auswirkungen beleuchtet.

Außerdem wurde das Angebot durch "Piloxing", "Brazilian Jiu-Jitsu" und "Krav Maga zur Selbstverteidigung" erweitert. In der Zweigstelle St. Andrä besteht unter anderem der Kurs "Brotbacken wie früher".

Neue Kurse in Völkermarkt

Von den insgesamt 1.700 Kursen sind in Völkermarkt 212 geplant. Im neuen Kursjahr liegt der Schwerpunkt auf der Natur und der von ihr hervorgebrachten Produkte: In Kursen wie "Aphrodisierende Öle und Kräuter" oder "Erkältungskräuter" werden Öle auch selbst hergestellt. Außerdem bestehen neue musikalische Kurse wie Vocalcoaching für Anfänger und Fortgeschrittene und bildnerische Angebote wie "Aktzeichen für Anfänger und Fortgeschrittene".