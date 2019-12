Am 26. Dezember, dem Stefanitag, fand im Gedenken an den Hl. Stefan (Stephanus) der Stefaniritt in unserer Gemeinde statt. Vom Gestüt Zettl im Norden von Bad St. Leonhard ging es für die zahlreichen Teilnehmer über den Hauptplatz bis zur Leonhardikirche. Am Vorplatz der Leonhardikirche wurden die Pferde von Dechant Mag. Martin Edlinger gesegnet. Pferdebesitzer bitten dabei um Gesundheit ihrer Vierbeiner für das kommende Jahr. Als Belohnung bekamen die Vierbeiner trockenes Brot. Für die Teilnehmer des gelungenen Stefaniritt 2018 gab es im Anschluss Speis und Trank von Familie Zettl.