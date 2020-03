Ein großer Andrang herrschte bei der kürzlich erfolgten Geschäftseröffnung der Firma „TT-Natursteine“ von Tune Tomic im ehemaligen „Spar-Markt“ in St. Gertraud. Das Unternehmen ist Spezialist für den Handel und die Verlegung von Natursteinen, Marmor, Granit, uvm. Darüber hinaus bietet der Unternehmer in seinem Geschäft ein reichhaltiges Angebot von Musterböden, Natursteinen, Zubehör für die Grabpflege und vieles mehr an. Im Rahmen der Eröffnungsfeierlichkeit gratulierte Bürgermeister Günther Vallant zum tollen Sortiment und der Erweiterung des Branchenmixes in der Gemeinde. Nicht zuletzt dankte er der Unternehmerfamilie für die Revitalisierung des Gebäudes als wichtigen Beitrag zur Ortskernbelebung von Frantschach-St. Gertraud. Das umfangreiche Leistungsangebot des neuen Frantschach-St. Gertrauder Unternehmens samt Firmenkontakt ist der Firmenhomepage unter www.tt-natursteine.at zu entnehmen.