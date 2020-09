Nach mehr als 20 Jahren wechselt die Caritas-Schule für Sozialberufe von St. Andrä auf den Campus der "Bildungswelt Maximilian Schell".

ST. ANDRÄ, WOLFSBERG. Ab dem kommenden Schuljahr befindet sich der Standort der Caritas-Schule für Sozialberufe in der Bezirkshauptstadt. Aufgrund des Verkaufs des Klosters Maria Loretto an eine private Investorengruppe, haben sich die Rahmenbedingungen so geändert, dass ein neuer Standort gesucht werden musste. Bereits im Juli starteten die Arbeiten für den Umzug nach Wolfsberg.

Wechsel nach 23 Jahren

In knapp zwei Wochen starten über 200 Schüler und Studierende in das neue Schuljahr. Die Caritas-Schule für Sozialberufe befindet sich nun am Campus der "Bildungswelt Maximilian Schell". Direktor Roland Lassenberger staunte nicht schlecht: "In 23 Jahren Schulzeit sammelt sich einiges an. Aber mit so viel Übersiedlungsgut habe ich nicht gerechnet." Gemeinsam mit den freiwilligen Helfern Markus, David und Luca räumte er bereits im Juli die Räumlichkeiten im Kloster Maria Loretto aus. Insgesamt waren zwölf Transporter-Fuhren notwendig, um Möbel, Bücher und Unterrichtsmaterialien nach Wolfsberg zu bringen. Derzeit sind die Lehrer damit beschäftigt, in der neuen Schule alles einzurichten.

Verkauf des Klosters

Der Verkauf des St. Andräer Klosters Maria Loretto an eine private Investorengruppe veranlasste den Umzug. "Für uns haben sich die Rahmenbedingungen derartig geändert, dass wir einen neuen Standort gesucht und in Wolfsberg gefunden haben. Wir sind jetzt beim Schulgemeindeverband in Miete", erklärt Lassenberger, der sich schon auf die Zusammenarbeit mit der dort ansässigen Mittelschule und dem Lerncafe freut.

Außerdem wurde das WLAN neu installiert, sodass in allen Klassen mit digitaler Unterstützung gearbeitet werden kann.

----------

Zur Sache

Das Interesse für die Ausbildungen in der Sozialbetreuung ist groß. In der Berufstätigenform – für Altenarbeit (mit Pflegeassistenz) – gibt es mehr als 30 Neuanmeldungen, für die Fachschule für Sozialberufe für unter 17-Jährige und die Schule für Sozialbetreuungsberufe (SOB) 67 Neuanmeldungen. Die SOB richtet sich an Jugendliche ab 17 Jahren und an Erwachsene, die sich beruflich neu orientieren wollen.