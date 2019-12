Für wenige Stunden verwandelte sich der Turnsaal der Volksschule Jakling am 20. Dezember 2019 in den „Weihnachtszirkus Jakelini". SL Sigrid Kodritsch konnte unter den zahlreichen Besuchern auch Bgm. Peter Stauber, Kindergartenleiterin Maria Gritsch-Wastian und den ehemaligen Direktor VD Wolfgang Fister begrüßen und bedankte sich für die gute Zusammenarbeit im kleinen, feinen Bildungshaus Jakling. Unter Anleitung der international ausgebildeten Diplom-Artisten „Dido und Beatrice“ wurde mit den Schüler/innen und den eingebundenen zukünftigen Schulanfängern aus dem Kiga Jakling eine Woche lang das Projekt „Bewegung und Geschicklichkeit“ durchgeführt und das Zirkusprogramm geübt, selbst entwickelt und gewissenhaft einstudiert.

Mit dem Lichtertanz „Hambani kahle“ und Weihnachtsliedern eröffneten hundert Kinder die Show.

Die Zirkusdirektoren Maria, Elias und Sebastian führten durch das Programm und präsentierten die Seiltänzer, die Hula-Hoop-Kinder und die Los Pyramidos, die eine wirklich reife Pyramide auf die Beine stellten. Es folgten die Jongleure, Artisten auf dem Trampolin mit Saltoeinlagen und die Clowns, die das Publikum mit einer holprigen Taxifahrt begeisterten. Nachdem die Kinder ihre Kunststücke präsentiert hatten, gab es noch eine Überraschung von Dido und Beatrice.

Finanziert wurde dieses Zirkusprojekt vom Erlös des Schulbasars und durch die Sponsoren Raiffeisenbank Mittleres Lavanttal – St.Andrä, Lagerhaus Jakling, Taxi Enterprise und Volksbank Kärnten.

Ein herzliches Dankeschön ergeht an Klassenelternvertreterin Christine Leopold, die mit hilfsbereiten Eltern die Gäste mit Brötchen, Mehlspeisen und Getränken verwöhnte.

Dieser Weihnachtszirkus begeisterte Jung und Alt und die Artisten werden sich sicher noch lange an ihre gelungene Vorstellung erinnern.