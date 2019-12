Gemeindevorschau Teil 2: Welche Pläne haben Reichenfels, Bad St. Leonhard und Preitenegg?

REICHENFELS, BAD ST. LEONHARD, PREITENEGG. In den Gemeinden steht im nächsten Jahr einiges bevor: Die Bürgermeister Manfred Führer, Simon Maier und Franz Kogler fokussieren sich vor allem auf Straßensanierungen und die Errichtung eines Bildungszentrums sowie Maßnahmen zum Hochwasserschutz.

Großes Bauprojekt

Die Sanierung der Sommeraubergstraße wird nächstes Jahr für ein großes Bauprojekt in Reichenfels sorgen. Unterstützung bekommt die Kommune dabei vom Land Kärnten sowie den Grundeigentümern entlang der Straße. "In den kommenden fünf Jahren werden rund zwei Millionen Euro in diese Straße investiert", erklärt Bürgermeister Manfred Führer. Der Spatenstich dafür ist im Frühjahr geplant. Weiters befindet sich die Sanierung der Pirzl-Brücke in der Planungsphase für das neue Jahr, wo sich die Kosten auf rund 70.000 Euro belaufen werden. Führer meint: "Aufgrund von altersbedingten Schäden muss an dieser Brücke in der Sommerau ebenfalls gearbeitet werden."

Asphaltierungsprogramm

In Bad St. Leonhard stehen im nächsten Jahr einige Maßnahmen zum Straßenerhalt am Programm. "Im Zuge des Asphaltierungsprogrammes werden beispielsweise Gemeindestraßen am Erzberg und in Wisperndorf saniert", so Bürgermeister Simon Maier. Die Kommune steckt dabei rund 600.000 Euro in dieses Vorhaben.

Bildungscampus

Die Gemeinde erwartet im kommenden Jahr eine Planung inklusive Kostenschätzung für den zukünftigen Bildungscampus. Dabei wird voraussichtlich die Musikschule in der Volksschule untergebracht und ein Verbindungstrakt zur Neuen Mittelschule geschaffen. Ein Turnsaal erfährt ebenfalls eine Veränderung, wie der Bürgermeister sagt: "Einer der beiden Säle hat eine Sanierung dringend notwendig, wo er im Zuge der Arbeiten zu einem Vorspielraum der Musikschule umfunktioniert werden soll." Der Baustart wird voraussichtlich im Jahr 2021 erfolgen.

Ein paar Schritte weiter ist die Gemeinde Preitenegg: In der Kommune steht die Eröffnung des Bildungszentrums bereits in diesem Jahr am Programm. Die ausgebaute Volksschule umfasst nun eine Kindertagesstätte, einen Kindergarten und eine Nachmittagsbetreuung sowie die Musik- und Volksschule. "Im Rahmen des 3 Millionen schweren Projekts konnte auch ein Proberaum für die Ortskapelle errichtet werden", erklärt Bürgermeister Franz Kogler. Die Eröffnung findet im Frühjahr statt.

Hochwasserschutz

In Waldenstein kommt es im Jahr 2020 zur Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen im Bereich des Bergbaus, wo in den nächsten Jahren zwei Millionen Euro investiert werden. Außerdem stehen Straßensanierungen bevor, Kogler betont: "Um Gemeindestraßen gut erhalten zu können, muss man immer am Ball bleiben."